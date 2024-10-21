«Русагро» с активами в Черноземье в третьем квартале снизило продажи сахара

Группа компаний «Русагро» по итогам третьего квартала 2024 года снизила объем продаж сахара (все сахарные заводы ГК находятся в регионах Черноземья) на 6% или на 13 тыс. т — до 195 тыс. Это следует из собственных данных ГК. В «Русагро» отмечают, что это произошло на фоне действия временного запрета на экспорт сахара из России в июле и августе этого года.

При этом в июле–сентябре группа нарастила выпуск в сахарном сегменте до 231 тыс. т, что на 3% или 7 тыс. т больше, чем годом ранее. Рост производства обусловлен более ранним стартом переработки свеклы относительно прошлого года, считают в «Русагро».

Консолидированная выручка «Русагро» по сравнению с третьим кварталом 2023-го выросла на 6% и составила 82,8 млрд руб. В группе считают, что в первую очередь это связано с ростом объемов производства в масложировом сегменте и с управлением ассортиментом продаж в мясном. Общая выручка «Русагро» за девять месяцев этого года составила 225,5 млрд руб.

ГК «Русагро» — один из крупнейших вертикальных агрохолдингов России. ГК производит сахар, занимается свиноводством, растениеводством, развивает масложировой бизнес. Основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае.

Денис Пискунов