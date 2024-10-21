Онлайн-сервис для сотрудников благовещенского завода ОМК получил национальную ИТ-премию

С его помощью сотрудники производственных подразделений управляют рабочим временем и выбирают подработку на предприятии, если хотят увеличить свой доход.

Фото: АО «ОМК»

Разработку отметили на национальной премии в области цифровизации «КулибИТ», назвав лучшим IT-проектом в номинации «Сотрудник и его среда». Сервис «Мои возможности» придумали для сотрудников Объединенной металлургической компании (ОМК), чтобы создать удобную и прозрачную систему управления фондом рабочего времени.

«Если сотрудники нужны участку, заявку оставляет его руководитель, а заводчане при желании отзываются и оформляют выход на сверхурочную работу или работу в выходной. Сами работники тоже могут проявить инициативу и предложить свои услуги в свободное от основной работы время. В случае, если их заявку приняли, они получают приглашение от подразделения и сразу же видят, сколько заработают», — объясняют в ОМК. Еще один плюс: процесс организации сверхурочной работы или работы в выходной день для одного работника теперь занимает до 10 минут, раньше на это уходило более 2 часов, отмечают в компании.

Фото: АО «ОМК»

Как рассказала директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова, сервис был разработан по запросу сотрудников. Он доступен круглосуточно и с любых устройств.

«Теперь работникам легче планировать свой график с учетом обучения, сверхурочной работы, отпуска и выходных и узнавать об изменениях. На днях запускаем очередное обновление, которое позволит отслеживать зарплату в реальном времени: сколько заработал за час, когда выплатят сверхурочные или больничные. Сервисом «Мои возможности» сейчас пользуется больше 20 тысяч наших коллег», — говорит госпожа Ямщикова.

Фото: АО «ОМК»

Материал предоставлен АО «ОМК»