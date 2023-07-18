В Петроградском районе продают участок под строительство БЦ за 1 млрд рублей

Российский аукционный дом выставил на продажу участок под строительство бизнес-центра в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Он расположен на набережной Адмирала Лазарева, д. 24, участок 11 — в районе станции метро «Чкаловская», на углу Пионерской и Петергофской улиц. Площадь участка — 6,6 тыс. кв. метров. Начальная цена — 1 млрд рублей, сообщается на сайте РАД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт Российского аукционного дома Фото: Сайт Российского аукционного дома

Согласно описанию, общая площадь предполагаемого к строительству БЦ составляет 31 тыс. кв. м, полезная арендуемая площадь — 20,9 тыс. «квадратов», в том числе ресторан площадью 645 кв. м. В бизнес-центре запроектированы площади со свободными планировками, предусмотрено панорамное остекление, 390 машино-мест, из них 342 — в подземном паркинге. В отношении проекта проведены и получены все необходимые согласования, включая и разрешение на строительство, уточняется в описании.

Заявку для участия в торгах можно подать до 21 июля, их проведение запланировано на 24 июля.

Подробнее о строительстве бизнес-центров в Петроградском районе Петербурга — в материале «Ъ-СПб» «Офисам Петроградской стороны пора строиться».

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