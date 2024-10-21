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Коммерсантъ FM
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Выручка «Русагро» за девять месяцев выросла на 20%

По итогам января—сентября 2024 года выручка «Русагро» достигла 225,5 млрд руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Продажи зерновых культур за отчетный период снизились на 17%, до 597 тыс. тонн, масличных культур — на 47%, до 163 тыс. тонн, следует из отчетности (.pdf) компании.

В частности, продажи пшеницы снизились на 17%, до 432 тыс. тонн, кукурузы — на 25%, до 136 тыс. тонн, подсолнечника — на 16%, до 49 тыс. тонн, сои — на 54%, до 114 тыс. тонн. Реализация ячменя выросла с 1 тыс. до 30 тыс. тонн. Объем производства сахара вырос на 27%, до 414 тыс. тонн, при этом продажи сахара снизились на 15%, до 499 тыс. тонн. Производство сырого растительного масла выросло в 1,9 раза, до 835 тыс. тонн, производство свинины в живом весе снизилось на 9%, до 231 тыс. тонн.

По итогам третьего квартала выручка «Русагро» составила 82,8 млрд руб., что на 6% больше, чем в прошлом году. Она увеличилась в основном за счет роста объемов производства в масложировом бизнесе и управления ассортиментом продаж в мясном бизнесе. Выручка масложирового бизнеса выросла на 17%, до 46,6 млрд руб., мясного — на 5%, до 13,5 млрд руб. Выручка от продаж сахара снизилась на 11%, до 11,9 млрд руб.

В третьем квартале производство сырого растительного масла выросло на 48%, до 250 тыс. тонн. Производство сахара увеличилось на 3%, до 231 тыс. тонн, реализация — снизилась на 6%, до 195 тыс. тонн. Продажи зерновых культур упали на 49%, до 220 тыс. тонн, в том числе пшеницы — в 2,5 раза, до 145 тыс. тонн. Продажи кукурузы выросли на 20%, до 64 тыс. тонн. Продажи сои снизились на 61%, с 76 тыс. до 29 тыс. тонн, продажи подсолнечника выросли в 10 раз, с 3 тыс. до 30 тыс. тонн.

По итогам 2023 года выручка «Русагро» выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. Активы компании расположены в 15 регионах. В июле правительство внесло «Русагро» в перечень экономически значимых организаций. Это в том числе позволяет через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. В сентябре акционеры «Русагро» не одобрили перерегистрацию в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Нерезиденты диктуют адрес».

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