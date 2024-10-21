Екатеринбуржца будут судить за разбойные нападения на пенсионеров и кражи

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит по существу дело в отношение 41-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении разбойных нападений с предметами, используемыми в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилице и в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК РФ), а также краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что обвиняемый испытывал финансовые трудности и решил заработать денег незаконно. Он проходил мимо новостроек в центре города, предполагая, что в них могут жить обеспеченные люди, у которых можно похитить деньги или ценные вещи. Он подготовился к преступлениям, надел рубашку с длинным рукавом, солнцезащитные очки, медицинскую маску и перчатки, чтобы его было сложнее опознать и идентифицировать его следы. С собой он взял веревку и складной нож.

Как утверждает обвинение, 4 июля фигурант прибыл к дому по ул. Куйбышева в Екатеринбурге, поднялся на 11 этаж и напал на пенсионерку, вышедшую из лифта. Он угрожал ей ножом, заставил открыть квартиру, а затем похитил ее имущество, в том числе ювелирные украшения. Общий ущерб составил 289 тыс. руб. Затем, по версии следствия, обвиняемый позвонил в дверь соседей жертвы. Пожилая пара открыла ему дверь, он напал и на них, похитив деньги и банковскую карту. Местного жителя задержали в тот же день, он признал вину в полном объеме.

Ранее суд в Тюмени вынес приговор по делу о хищении у десяти пенсионеров 1,4 млн руб. Житель республики Дагестан был признан виновным в совершении мошенничества и покушении на мошенничество.

Анна Капустина