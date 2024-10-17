Суд в Тюмени вынес приговор по делу о хищении 1,4 млн рублей у 10 пенсионеров

Ленинский районный суд Тюмени приговорил жителя республики Дагестан к трем годам колонии общего режима по делу о хищении 1,4 млн руб. у 10 пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области, он признан виновным по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на него).

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По данным суда, в августе 2021 года подсудимый с целью обмана и хищения денег у пенсионеров, которые живут в Тюменской и Свердловской областях, организовал преступную группу. В нее вошли пять человек из Москвы и Московской области, Махачкалы и Лабытнанги (ЯНАО) и другие неустановленные лица.

Соучастники звонили пожилым людям и сообщали ложную информацию о совершении их близкими родственниками ДТП со смертельным исходом. Они требовали передать деньги с целью освобождения от ответственности родственника. Таким способом у 10 пенсионеров похитили более 1,4 млн руб.

Отмечается, что ущерб во время следствия был возмещен в полном объеме. В 2023 году соучастники приговорены к лишению свободы на срок от 2 лет 10 месяцев до четырех лет.

Полина Хабарова