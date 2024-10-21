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В Башкирии за две недели поступило более 3 тысяч жалоб на отопление

С 7 по 20 октября в Башкирии зафиксировано 3,1 тыс. жалоб, связанных с вопросами отопления, сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ республики Ирина Голованова на оперативном совещании в правительстве республики. «Система отопления инертна, ликвидация воздушных пробок занимает иногда значительное время, в особенности, когда жителей на верхних этажах дома нет»,— пояснила она.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Уфы (65% от общего числа), Стерлитамака (11%), Нефтекамска (6%) и Мелеуза (4%), отметила госпожа Голованова. «На период пуска тепла муниципалитетами организована работа слесарей в две смены, в основном до 22 часов вечера, теплоснабжающими организациями приняты дополнительные меры по ускоренному выходу на режимные параметры. Пик обращений пришелся на 7 октября, когда было 541 обращение от граждан»,— добавила исполняющая обязанности министра. По ее словам, «к сегодняшнему дню динамика обращений имеет позитивную тенденцию к снижению в 34 раза, до 16 обращений в день».

К центральному отоплению подключены все многоквартирные дома и объекты социального значения, отметила Ирина Голованова.

«Работа опять на троечку сделана»,— отреагировал на ее сообщение глава региона Радий Хабиров. «История повторилась, достаточно много было жалоб жителей на отопление», и «люди справедливо обижались, холодно было», отметил он.

Майя Иванова

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