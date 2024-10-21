В Свердловской области иностранцам могут запретить работать водителями

В Свердловской области готовится указ, запрещающий иностранным гражданам, имеющим патент на трудовую деятельность в России, работать водителями общественного транспорта и такси. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердила директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Саранчук сообщила, что союз поддерживает этот проект. «Водители обязаны получать российское водительское удостоверение, но многие этого не делают. Управлять средствами повышенной опасности должны граждане [России]»,— сказала она.

При этом, по словам директора союза, нехватка кадров в сфере транспорта уже существует, чтобы решить проблему необходимо повышать зарплаты и привлекать к работе граждан страны, а иностранные работники с трудовой визой (патентом) могут быть задействованы в других рабочих профессиях.

Напомним, подобный запрет с 2019 года действует в Ханты-Мансийском автономном округе — там иностранные граждане, работающие по патентам не могут работать в сферах производства детского питания и диетических пищевых продуктов, розничной торговли алкоголем и табачными изделиями в специализированных магазинах, перевозок пассажиров в такси и автобусах.

Анна Капустина