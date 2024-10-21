Татарстанцев предупреждают о мошенниках под видом сотрудников «Татэнергосбыта»

В последние месяцы в Татарстане участились случаи мошенничества, связанные с фальшивыми звонками от лиц, представляющихся работниками «Татэнергосбыта». Жители республики получают звонки от мошенников, которые утверждают, что проводят замену приборов учета электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

В ходе разговора злоумышленники просят назвать СНИЛС или предоставить код из СМС для ускорения процесса замены. Эти действия позволяют им получить доступ к личным данным граждан через профиль на Госуслугах.

Подобные схемы мошенничества могут иметь разные предлоги, такие как получение медицинских услуг, продление сотовой связи или получение пособий. В большинстве случаев мошенники просят озвучить смс-код, после чего жертвы теряют доступ к своим аккаунтам.

После этого злоумышленники могут оформить кредиты в микрофинансовых организациях или перезвонить под видом правоохранительных органов, Росфинмониторинга или банков, утверждая, что «мошенники получили доступ к вашим личным данным и пытаются оформить крупные кредиты. Чтобы предотвратить это, вам необходимо перевести деньги на безопасный счет».

В пресс-службе отмечают, что чтобы защитить себя от мошенничества, нельзя никому сообщать свои личные данные, коды из СМС, пароли и кодовые слова.

Анар Зейналов