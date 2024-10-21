Поликлиники Казани увеличат время работы во время саммита БРИКС

Во время проведения саммита БРИКС в Казани поликлиники изменят режим работы, чтобы обеспечить оперативное оказание медицинской помощи. С 22 по 24 октября время приема вызовов на дом с неотложными состояниями будет продлено на один час. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Детские поликлиники будут принимать вызовы с 8:00 до 19:00, а взрослые — с 8:00 до 20:00. Таким образом, неотложная помощь для детей будет доступна до 20:00, для взрослых — до 21:00.

Кроме того, в дни саммита усиливается работа службы скорой помощи: в Казань прибудет дополнительно 47 бригад для оперативного реагирования на экстренные вызовы. Все медицинские учреждения будут работать в привычном режиме.

Анар Зейналов