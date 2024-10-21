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Коммерсантъ FM
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Sanofi ведет переговоры о продаже подразделения безрецептурных препаратов

Французская Sanofi вступила в «эксклюзивные переговоры» с американской инвесткомпанией Clayton Dubilier & Rice (CD&R) о продаже контрольного пакета акций в подразделении Opella, занимающемся производством безрецептурных препаратов и пищевых добавок.

В рамках сделки Opella оценивается в €16 млрд. Sanofi намерена продать CD&R 50% акций производителя таких брендов, как Allegra, Dulcolax и Doliprane. Еще 2% акционерного капитала в случае закрытия сделки перейдут французскому госбанку Bpifrance. Оставшиеся 48% останутся под контролем Sanofi.

О намерении Sanofi продать контрольный пакет акций Opella стало известно еще в начале месяца. Сначала сообщения об этом стали появляться в СМИ, а затем переговорный процесс подтвердила и сама компания.

Намерение Sanofi продать Opella вызвало недовольство французских властей, которые опасаются, что передача бизнеса американцам может негативно сказаться на производстве и поставках популярных безрецептурных препаратов. В воскресенье, 20 октября, министр финансов Франции Антуан Арман заявил, что правительство получило от Sanofi гарантии того, что рабочие места, объемы производства и поставок будут сохранены.

Sanofi еще осенью прошлого года заявила, что намерена выделить в отдельную структуру подразделение по производству безрецептурных препаратов. После закрытия сделки с CR&R Opella станет публичной компанией со штаб-квартирой во Франции.

Кирилл Сарханянц

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