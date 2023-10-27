Sanofi подешевела на €20 млрд после публикации отчетности и планов на будущее

Французская фармацевтическая компания Sanofi опубликовала результаты третьего квартала и изложила очередные шаги по реализации стратегии «Игры на победу». Инвесторы среагировали на отчетность, а не на планы. Акции компании подешевели на 15,5%, до самого низкого более чем за восемь последних месяцев уровня. В результате, сообщает Reuters, рыночная капитализация компании сократилась на €20 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Как следует из отчетности, чистые продажи Sanofi в третьем квартале упали на 4,1% в годовом исчислении и составили €11,96 млрд, чистая прибыль выросла на 21,6%, до €2,53 млрд, свободный денежный поток упал на 31,2%, до €1,9 млрд, операционная прибыль сократилась на 10,4%, до €4,02 млрд.

В рамках объявленной в 2019 году стратегии «Игры на победу», которая, по замыслу компании, должна обеспечить ей рост, развитие инноваций и повышение эффективности, в 2024 году планируется выделить в отдельную структуру подразделение по производству безрецептурных препаратов. Это позволит Sanofi сконцентрироваться на ключевом для нее производстве рецептурных препаратов, увеличив инвестиции в него и сократив издержки. Sanofi рассматривает разные варианты отделения этого безрецептурного подразделения, и, скорее всего, оно станет публичной компанией со штаб-квартирой во Франции. Это подразделение в прошлом году принесло Sanofi выручку более $4 млрд, в нем работает около 11 тыс. человек. Разделение компаний может произойти уже в четвертом квартале 2024 года.

В рамках отчетности в Sanofi также подтвердили ранее сделанные прогнозы, что по итогам 2023 года рост дохода на одну акцию будет выражаться «одноразрядным числом от 4 до 6» в процентах. В 2024 году этот показатель, как ожидается, «останется стабильным по отношению к уровню 2023 года». Однако, комментируя предварительные прогнозы на 2025 год, в Sanofi заявили, что уже не ставят целью достичь рентабельности по операционной прибыли на уровне 32%, а просто будут «стремиться к долгосрочной прибыльности».

Алена Миклашевская