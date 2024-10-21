В Башкирии проведут инвентаризацию убежищ и укрытий

В Башкирии организуют инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны: убежищ, противорадиационных укрытий. Соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности премьер-министра региона Андрея Назарова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

«Дорожную карту» мероприятий разработает специальная комиссия, следует из документа. Органам местного самоуправления рекомендовано создать подкомиссии.

Главному управлению МЧС по республике рекомендовано оказывать методическую помощь при инвентаризации.

Майя Иванова