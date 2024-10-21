В Башкирии проведут инвентаризацию убежищ и укрытий
В Башкирии организуют инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны: убежищ, противорадиационных укрытий. Соответствующее постановление за подписью исполняющего обязанности премьер-министра региона Андрея Назарова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
«Дорожную карту» мероприятий разработает специальная комиссия, следует из документа. Органам местного самоуправления рекомендовано создать подкомиссии.
Главному управлению МЧС по республике рекомендовано оказывать методическую помощь при инвентаризации.