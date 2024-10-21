УАЗ протаранил шкаф с газовым оборудованием в Ленобласти, водитель погиб

Утром 20 октября у дома 14 по Советской улице в поселке Запорожское 55-летний водитель «УАЗа» врезался в стену дома и металлический шкаф с газовым оборудованием, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП с УАЗом в поселке Запорожское

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП с УАЗом в поселке Запорожское

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Инцидент случился в 5:20. В полиции предполагают, что виновник аварии мог скончаться еще до момента столкновения. Сейчас по факту случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рейсовый автобус сбил 7-летнего мальчика на перекрестке проспектов Наставников и Ударников. Несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов