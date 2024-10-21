Рейсовый автобус сбил 7-летнего мальчика на проспекте Наставников

Около половины третьего дня 20 октября рейсовый автобус сбил 7-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на пересечение проспектов Наставников и Ударников, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» писал о провалившемся под землю лазурном автобусе на Кронштадской улице. Водитель автобуса вывел пассажиров из салона, в результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов