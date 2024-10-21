Ушаков: принятие большого числа стран в БРИКС может привести к неработоспособности союза

Принятие большого числа новых стран в БРИКС может превратить его в «аморфную структуру» и привести к неработоспособности союза. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

Саммит пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Вступить в БРИКС изъявили желание 17 стран, среди них: Алжир, Турция, Палестина, Саудовская Аравия, Кувейт, Казахстан, Белоруссия и другие.

Вчера в Казань прилетел президент Республики Сербской Милорад Додик. Его поприветствовал раис Татарстана Рустам Минниханов. Лидеры республик обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Зарина Акбирова