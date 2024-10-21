Спикер Курултая Башкирии предложил варианты стимулирования рождаемости

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, комментируя предложение ввести так называемый налог на бездетность, предложил изучить альтернативные варианты финансового стимулирования рождаемости, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Спикер также отметил, что Курултай не планирует разрабатывать законопроект о налоге на бездетность. По его словам, этот вариант нужно изучить, но «нельзя недооценивать и другие меры финансового стимулирования», в том числе налоговый вычет, «размер которого зависит от количества детей в семье». «Сегодня такой вычет уже предоставляется, механизм его предоставления отработан, однако размер весьма незначителен»,— прокомментировал господин Толкачев.

Кроме того, спикер парламента предложил рассмотреть с точки зрения налогового стимулирования рождаемости прогрессивную шкалу НДФЛ, когда размер налоговой ставки зависит от дохода. Вместе с тем он считает, что применение этой меры в текущих условиях бюджетной обеспеченности «было бы преждевременным».

«Нужно иметь в виду, что НДФЛ — один из важных источников пополнения бюджета,— отметил Константин Толкачев.— Льготы, о которых идет речь, безусловно приведут к сокращению налоговых поступлений бюджета. И хотя на практике к этому инструменту следует обратиться в более "тучные" годы, изучить его возможности и ограничения нужно заблаговременно».

Майя Иванова