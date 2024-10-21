Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить роль Анкары в мирном урегулировании конфликта в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Турции на саммите БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Путин и Эрдоган могут обсудить посредничество Турции на саммите БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, на встрече могут быть затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и энергетике. Эрдоган примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Саммит БРИКС в Казани стартует завтра, 22 октября, и продлится до 24 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита у него запланировано 17 встреч с лидерами разных стран.