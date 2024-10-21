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В Югре пристав взыскал алименты и перечислил их коллекторам

В Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) судебный пристав взыскал алименты и отправил их в коллекторскую организацию после обращения о нарушении от местной жительницы, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установили в прокуратуре, пристав получил удержанные из заработной платы должника деньги, предназначенные для уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и отправил их коллекторам. Суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании его действий незаконными и взыскал с пользу ребенка убытки в виде недополученных алиментов и компенсация морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.

В начале месяца в Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава, которая подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Она вносила заведомо ложные данные в производства по алиментам с целью улучшения результатов служебной деятельности.

Ирина Пичурина

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