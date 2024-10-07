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В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в отношении судебного пристава-исполнителя возбудили уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, она подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как считает следствие, судебный пристав с целью улучшения результатов служебной деятельности, в рамках работы с исполнительными производствами по алиментам, вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, на основании которых принимались решения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

Полина Хабарова

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