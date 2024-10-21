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В Тюмени до конца года разработают проект перехода через улицу Мельникайте

До 28 декабря в Тюмени планируют разработать проектную документацию по строительству подземного перехода через ул. Мельникайте в районе ул. Таймырской, передает «РБК-Тюмень» со ссылкой на городскую администрацию.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проектированием занимается АО «Институт Тюменьгражданпроект», но сроки начала строительства неизвестны — в бюджете города расходы на строительство новых пешеходных переходов на 2024-2027 годы не предусмотрены.

Напомним, до 25 ноября в Тюмени на ул. Пермякова должны появиться велодорожки на участке от ул. Д. Менделеева до ул. 50 лет Октября. Подрядчиком выбрана компания «Пышмаавтодор», стоимость работ составит 42 млн руб.

Ирина Пичурина

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