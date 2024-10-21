Екатеринбурженка вошла в пятерку самых красивых женщин мира на конкурсе

Жительница Екатеринбурга Анна Зализняк получила титул «Женщина вселенской красоты» на международном конкурсе Woman of the Universe, что закрепило за ней статус одной из пяти самых красивых женщин в мире, сообщила она у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Фото: соцсети конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия» Анна Зализняк

Фото: соцсети конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

Конкурс проходил в Стамбуле (Турция) с 14 по 20 октября. Представительницы разных страны выступали перед жюри в том числе в национальных костюмах — для этого Анна Зализняк обратилась к образу Хозяйки медной горы как к символу Урала. «Из пяти регионов России я единственная, кто смог войти в топ-5. Это победа!»,— написала она в соцсетях. В топ конкурса также вошли участницы из Венесуэлы, Турции, Сингапура и Швейцарии.

Ранее госпожа Зализняк победила в конкурсах «Миссис Бизнес Екатеринбург» и «Миссис Бизнес Россия 2024».

Напомним, ранее в национальном конкурсе красоты в «Мисс Россия-2024» принимали участие три жительницы Уральского Федерального округа. Они представляли Свердловскую и Тюменскую области и ХМАО-Югру.

Ирина Пичурина