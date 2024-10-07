Три уралочки боролись за титул «Мисс Россия»

За титул «Мисс Россия» в национальном конкурсе красоты в 2024 году боролись три жительницы Уральского Федерального округа. Они представляли Свердловскую и Тюменскую области и ХМАО-Югру.

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Согласно данным сайта «Мисс Россия», в конкурсе участвовали София Ершкова из Екатеринбурга, Анастасия Соколова из Тюмени и Полина Квитка из Нижневартовска.

По данным «Ъ», победительницей стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Титулы первой и второй «Вице-мисс» получили Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.

Финал конкурса, в котором участвовали 50 девушек из разных городов России, состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Победительница Валентина Алексеева получила приз в размере 1 млн руб. Она сможет представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Полина Хабарова