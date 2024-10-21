Лавров назвал обманом готовность США к переговорам по сокращению ядерного оружия

Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что заявления президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Россией по сокращению ядерного оружия без предварительных условий «лукавые». По словам министра, таким образом США «вбрасывают красивый лозунг», за которым «скрывается желание получить односторонние преимущества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В разговоре с журналистом «Аргументов и фактов» господин Лавров указал на нечеткость формулировки «без предварительных условий». «Что значит ''без предварительных условий''? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России "стратегического поражения" на поле боя»,— сказал министр.

По его словам, заявления американского президента вызваны желанием «заработать предвыборные очки» для кандидата от демократов Камалы Харрис. Господин Лавров считает, что вести диалог о стратегической стабильности нужно с учетом всех факторов, включая наличие ядерного оружия у Франции и Великобритании.

О готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по ядерной тематике Джо Байден заявил 14 октября в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации «Нихон Хиданкё», объединяющей выживших после американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. «США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Ни нашим странам, ни миру не выгодно тормозить прогресс сокращения ядерных арсеналов. Сокращение ядерной угрозы важно не вопреки сегодняшним опасностям, но именно из-за них»,— сказал Джо Байден, поздравляя лауреатов.

В июне 2023 года США объявили о готовности восстановить взаимодействие с Москвой по снижению ядерных рисков и выработке договоренностей на период после 2026 года (то есть после истечения ДСНВ) — без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах. В сентябре 2023 года американская сторона оформила свое предложение на бумаге и отправила его в Москву. В декабре Россия ответила отказом на это обращение, сочтя его неприемлемым в текущих геополитических условиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ты Байден — не бомба».