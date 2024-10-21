Лавров: война Запада против России пока гибридная, но переходит в прямую

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что противостояние России и Запада носит элементы «гибридной войны», но все больше переходит в «прямую». По его словам, США «сплачивают Европу» для того, чтобы она «взяла на себя основную тяжесть войны с Россией».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией — пока с элементами гибридной войны, но все больше переходящую в настоящую, в ''прямую'' войну против нас. И тоже под нацистским знаменем»,— сказал он в разговоре с журналистом «Аргументов и фактов».

В середине сентября президент Владимир Путин заявлял об изменении «сути конфликта» России с Украиной на фоне переговоров по использованию западного оружия для ударов вглубь российской территории. Тогда он заявил, что разрешение таких ударов «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». В октябре причиной вероятного прямого столкновения России с НАТО пресс-секретарь Дмитрий Песков называл исполнение «плана победы» украинского президента Владимира Зеленского.

О ситуации — в материале «Ъ» «Зеленский кризис».