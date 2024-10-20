Охранник сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона в Белгородской области

В результате удара беспилотника по сельхозпредприятию в селе Грузское Борисовского района Белгородской области пострадал охранник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил минно-взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица, руки и ног. Бригада скорой помощи отправила его в областную клиническую больницу. На предприятии повреждена газовая труба.

ВСУ ударили еще по трем населенным пунктам двух муниципалитетов Белгородской области. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В городе Шебекино в результате обстрела в частном доме выгорели комната и чердак, еще в трех частных домовладениях пробиты крыши, посечены заборы, выбиты окна. В селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга в четырех частных домовладениях повреждены кровли, фасады, остекление, надворные постройки и заборы. Также осколками посечен легковой автомобиль.

Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу и атакам с помощью дронов-камикадзе. Пострадали соцобъект и три домовладения — в одном из них поврежден газопровод, в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Алина Морозова