В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии объявила о завершении голосования на президентских выборах и референдуме по вопросу о вступлении страны в Евросоюз, сообщило ТАСС. Голосование продолжится лишь в ряде западных стран до 21:00 по местному времени.

По данным комиссии на 19:00, явка избирателей на выборы президента составила 48,70%, в референдуме приняли участие 42,44% избирателей. Для признания выборов состоявшимися явка должна была составить не менее 33,3% избирателей. ЦИК не сообщал о нарушениях на избирательных участках, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

В России для граждан Молдавии открыли 2 избирательных участка вместо 17 по сравнению с выборами 2021 года. Из-за большого числа избирателей на участках образовались очереди, в связи с чем МИД Молдавии объявил о продлении рабочего дня на участках в России до 23:00 мск. МИД России также заявлял, что молдавская сторона подготовила лишь 10 тыс. бюллетеней, хотя в России живет 500 тыс. молдаван.

На президентский пост баллотируется 11 кандидатов, в том числе действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло и глава «Нашей партии» Ренато Усатый. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов, в ином случае 3 ноября состоится второй тур.