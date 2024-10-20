Президент Бразилии не приедет в Казань на саммит БРИКС

Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит стран БРИКС, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента. Cаммит БРИКС должен пройти в Казани 22–23 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лула да Силва

Фото: Carla Carniel/File Photo, Reuters Лула да Силва

Фото: Carla Carniel/File Photo, Reuters

Сообщается, что решение принято по решению врачей, которые порекомендовали ему воздержаться от воздушных перелетов. В заявлении говорится, что господин Лула да Силва примет участие во встрече по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС исключил, что отмена поездки Лулы да Сильвы может быть связана с решением Владимира Путина не ехать на G20. Господин Песков подчеркнул, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Андрей Келекеев