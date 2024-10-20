Главе СК РФ доложат о нерасселении жильцов аварийного дома Менделеевского района

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о нерасселении жильцов аварийного дома Менделеевского района Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В соцсетях появилась информация, что в Менделеевском районе Татарстана длительное время не расселяют жильцов аварийного дома. Также сообщается, что в здании не проводили надлежащий ремонт. По данному факту в СК по Татарстану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СК Татарстана Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва