В Казани на мосту Миллениум столкнулись два велосипедиста, один из них погиб. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на свидетеля происшествия.

Очевидец рассказал, что велосипедисты двигались друг за другом в одном направлении по мосту Миллениум. Люди за рулем велосипедов не были знакомы. Велосипедист, ехавший позади, не рассчитал дистанцию и въехал передним колесом в заднее колесо едущего впереди человека.

Пострадавший упал. Свидетель предполагает, что погибший велосипедист при падении ударился головой.

Диана Соловьёва