Бастрыкин взял на свой контроль ситуацию в деревне Сабры под Гатчиной

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту нарушений прав жителей деревни Сабры в Ленобласти. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба ведомства.

В населенном пункте, где земельные участки предоставляются многодетным семьям, отсутствуют образовательные и медицинские учреждения, магазины и аптеки. Общественный транспорт до деревни не ходит, так как ведущую к ней грунтовую дорогу размывает дождями.

Жители деревни вынуждены преодолевать большие расстояния по неосвещенной дороге, идущей вдоль леса. Сейчас по факту случившего ведется проверка, о ее результатах Бастрыкину доложит глава СУ СК по Ленобласти Сергей Сазин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на контроле Бастрыкина находится уголовное дело, возбужденное после обрушения декораций на съемках «Василия Теркина» в Ленобласти. В результате происшествия пострадали 23 человека, почти все получили ушибы и ссадины.

Андрей Маркелов