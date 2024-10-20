Очистные сооружения под Липецком могут реконструировать за 189 млн рублей

Администрация Липецкого района Липецкой области объявила конкурс по выбору подрядчика для реконструкции очистных сооружений в селе Частая Дубрава за 188,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты. Большую часть средств планируется выделить в 2024 году.

Очистные сооружения расположены на участке площадью 5,3 тыс. кв. м. Их необходимо реконструировать для достижения нормативных показателей очистки сточных вод на сбросе в водный объект. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 30 ноября 2025 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 31 октября. Итоги планируется подвести 5 ноября. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение, во вторую — квалификация участника.

О планах воронежских властей направить 13,4 млрд руб. на очистные сооружения на реке Дон — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова