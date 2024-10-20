Сериал про поздний период жизни Пушкина начнут снимать в Петербурге в 2025 году
Петербургская киностудия «Рок» в 2025 году приступит к съемкам сериала о позднем периоде жизни поэта Александра Пушкина и его дуэли с Жоржем Дантесом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление режиссера Алексея Учителя в рамках кинофестиваля «Послание к человеку».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Сценаристом выступит Ариф Алиев, известный по работе над картинами «Монгол» и «Кавказский пленник». По словам господина Учителя, сериал покажет интересный, своеобразный, но очень точный взгляд на позднего Пушкина. Дата выхода на данный момент неизвестна, планируется снять 12 серий.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на 72-м году жизни скончался заслуженный артист России Алексей Дулькевич. Артист известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и роли цыгана в фильме «Живой труп».