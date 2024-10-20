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Коммерсантъ FM
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Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать $1 млн

Американский миллиардер Илон Маск пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до выборов президента США среди тех, кто подпишет петицию в поддержку конституции Соединенных Штатов. Первый миллион бизнесмен вручил участнику предвыборного митинга в Пенсильвании в поддержку республиканца Дональда Трампа.

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters

Как передает Reuters, в петиции, которую предлагает подписать Илон Маск, говорится о поддержке первой и второй поправок конституции США. Они гарантируют гражданам страны свободу слова и право на ношение оружия. Ранее миллиардер обещал выплатить по $47 каждому, кто ее подпишет.

Газета The New York Times писала, что Илон Маск может использовать петицию для сбора контактных данных граждан США, чтобы в дальнейшем агитировать их проголосовать за Дональда Трампа. В тексте самой петиции говорится, что ее цель — получить 1 млн подписей избирателей из колеблющихся штатов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно данным последних опросов Bullfinch Group, Дональд Трамп уступает своей сопернице от демократов Камале Харрис 2% (47% против 49%).

О поддержке республиканцев со стороны Илона Маска читайте в тексте «Ъ» «Маск или пропал».

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