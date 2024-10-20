Волейбольный клуб «Белогорье» возглавил турнирную таблицу Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал шестую подряд победу в Суперлиге. 19 октября в восьмом туре чемпионата он обошел «Нефтянника» в Оренбурге со счетом 0:3 (23:25, 23:25, 19:25).

Самыми результативными игроками «Белогорья» стали Павел Тетюхин (12 очков), Цзинъинь Чжан (11 очков) и Мохамед Аль Хачдади (10 очков). У «Нефтяника» отличились Дмитрий Кудряшов и Михаил Хлякин (по 11 очков), а также Илья Сподобец (8 очков).

«Рад, что сегодня получилась непростая игра, первые две партии были достаточно ровные и для нашей команды это полезно, всего одна игра в неделю, не хотелось бы, чтобы она была легкой, чтобы не опускать свой уровень ниже того, который мы сейчас набрали»,— считает главный тренер белгородской команды Александр Волков.

После этого матча «Белогорье» поднялось на первую строчку турнирной таблицы с 18 очками, но сегодня вечером клуб может сместить победитель матча «Динамо» — «Зенит-Казань» (у каждой из команд по 17 очков).

В седьмом туре Суперлиги белгородцы обошли «Газпром-Югру» со счетом 3:1. В девятом они 26 октября встретят «Факел» из Нового Уренгоя в Туле. «Белогорье» проводит домашние матчи в этом городе в связи с оперативной обстановкой в родном регионе.

Алина Морозова