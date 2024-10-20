В МЧС рассказали о последствиях града и снегопада в Сочи

В горах Сочи на протяжении ночи с 19 на 20 октября шел сильный снегопад. Кроме того, в городе прошли ливни с градом. О последствиях непогоды рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Реки, по данным спасателей, остались в руслах. Подъема уровня воды до опасных отметок не зафиксировано.

В горах выше 2 тыс. метров выпало 6,5 мм осадков. Ранее специалисты кубанского МЧС предупреждали о сильном снеге в горах Сочи на уровне выше 1,5 тыс. метров. В горной зоне также прогнозировали сходы селей малого объема.

Татьяна Ручкина