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Нетрезвый мужчина поджег частный дом под Петербургом после ссоры со знакомой

Вечером 19 октября полиция задержала 30-летнего мужчину, который поджег частный дом на 4-й линии в СНТ «Солнечное», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам правоохранителей, злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с женщиной, которая продавала ему домашнюю продукцию.

Задержанный решил поставить точку в конфликте с помощью огня. Потерпевшая самостоятельно потушила пожар, ущерб она оценила в 50 тыс. рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ребенок попал в больницу после пожара на Красногородской улице. На тушение пожара в однокомнатной квартире сотрудникам МЧС потребовался час.

Андрей Маркелов

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