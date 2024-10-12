Футбольный клуб «Урал» победил «Тюмень» в 14 туре Мелбет-Первой лиги. Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:0 (1:0). За матчем на трибунах наблюдали более 6,6 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФК «Урал» обыграл «Тюмень» в 14 туре Первой лиги

Фото: ФК «Урал» ФК «Урал» обыграл «Тюмень» в 14 туре Первой лиги

Фото: ФК «Урал»

На 30 минуте единственный мяч в игре забил защитник «Урала» Егор Мосин, пробив после навеса.

По итогам матча «Урал» поднялся на второе место в таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 25 очков. «Тюмень» осталась на последнем (18) месте ФНЛ с 6 очками.

Напомним, в предыдущем туре «Урал» сыграл вничью с московским «Торпедо». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 1:1 (1:0).

Следующий тур ФНЛ «Урал» проведет в гостях: 20 октября сыграет со «СКА-Хабаровском».

Виталий Красиков