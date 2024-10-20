Артем Жога поздравил жителей УрФО с Днем отца

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил жителей региона с Днем отца, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред президента в УрФО Артем Жога пожелал "быть достойным примером" для детей

Фото: пресс-служба президента РФ Полпред президента в УрФО Артем Жога пожелал "быть достойным примером" для детей

Фото: пресс-служба президента РФ

Артем Жога отметил, что хотя День отца получил официальный статус в 2021 году, праздник «имеет особое значение для каждого жителя России». Господин Жога пожелал быть «достойным примером» для детей и их «надежным плечом и мудрым наставником».

«Сейчас ваши папы защищают интересы Родины и всех ее жителей на передовой. Бесстрашно сражаются, чтобы обеспечить мирное и счастливое будущее для подрастающего поколения»,— обратился к семьям участников СВО Артем Жога.

Анастасия Таначева