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Рустам Минниханов утвердил Райнура Хасанова членом Общественной палаты

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил председателя Форума татарской молодежи Райнура Хасанова членом Общественной палаты. Соответствующий указ подписал раис республики.

Указ вступил в силу с 19 октября.

Райнур Хасанов получил должность председателя Форума татарской молодежи в конце 2023 года. До этого он работал в должности заместителя председателя. Прошлый председатель Ленария Муслюмова объявила о своем уходе по собственному желанию.

Диана Соловьёва

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