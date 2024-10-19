Никарагуа примет участие в саммите БРИКС в Казани

Делегация правительства Никарагуа отправляется в Россию для участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо, ее слова приводит местная радиостанция Radio Nicaragua.

Глава делегации, министр иностранных дел Вальдрак Йенчке, примет участие во встрече, на которой обсудят сотрудничество в рамках объединения БРИКС. Также в состав делегации вошел Лауреано Ортега Мурильо — советник по вопросам инвестиций и международного сотрудничества.

Помимо этого никарагуанские дипломаты присоединятся к виртуальной встрече по поддержке Сандинистской революции, на которой ожидается участие представителей из Испании, Франции, Германии и других европейских стран.

Анар Зейналов