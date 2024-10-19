Студентка из Татарстана получила грант в 783,6 тыс. рублей на проведение форума

Карина Ямилева, студентка из Татарстана, выиграла грант на сумму 783,6 тыс. руб. для проведения форума студенческих советов общежитий. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Конкурс проходил в рамках Всероссийского форума студсоветов «Общага», который состоялся в Москве. Средства будут направлены на организацию мероприятия для представителей студенческого самоуправления со всей республики.

На будущем форуме соберутся 115 представителей студенческого самоуправления со всего Татарстана. В рамках проекта пройдут конкурсы в номинациях «Лучший студсовет общежития», «Лучший культурный организатор» и другие. По итогам мероприятия лучшие практики будут собраны в электронный сборник и переданы участникам.

В сентябре студент 1 курса КНИТУ из Татарстана Максим Цыганок победил в публичных защитах конкурса «Росмолодежь.Гранты» и выиграл грант на сумму 1,1 млн руб.

Анар Зейналов