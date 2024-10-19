Казанский цирк поставил шоу «Эхо Азии» к саммиту БРИКС

Казанский государственный цирк к саммиту БРИКС поставил шоу «Эхо Азии». Представление обошлось в несколько десятков млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила директор цирка Эльмира Булатова.

«Мы заранее знали, что у нас в Татарстане будет такое событие мирового уровня (саммит БРИКС), поэтому мы тоже решили, что на манеже цирка мы можем собрать азиатские республики и страны», — сообщила директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова.

Первое представление состоялось сегодня в 12:00. Это первое выступление, поставленное на отремонтированном манеже. Площадку отремонтировали за 20 млн руб.

Выступление поставили начинающие режиссеры и выпускники ГИТИСа Артур Амиров, Лия Гисметуллова и Антон Гисметуллов. В программе участвовали уже хорошо знакомые казанскому зрителю артисты и звезды из соседних регионов России и зарубежья. Среди артистов шоу — победители международного фестиваля «МАМОНТенок» из Вьетнама и Якутии и единственный человек в мире, кто исполняет сальто с пируэтом на семафоре, Андрей Погорелов.

Диана Соловьёва