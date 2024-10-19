Причиной пожара в реабилитационном центре Тюмени могло стать замыкание проводки

СК России организовал проверку по факту в АНО «Центр Милосердия» в Тюмени. Напомним, пожар произошел в хозяйственном помещении на площади 25 кв. м, находившихся в здании людей эвакуировали, погибших нет. Шестеро пострадавших были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительным данным СКР, произошло замыкание электропроводки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ По предварительным данным СКР, произошло замыкание электропроводки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным СКР, произошло замыкание электропроводки. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Следователи продолжают проверку. Также проверка организована прокуратурой.

Анастасия Таначева