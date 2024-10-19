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После пожара в реабилитационном центре Тюмени госпитализированы шесть человек

В Тюмени в двухэтажном здании АНО «Центр Милосердия» (ул. Коммунистическая, 70) произошел пожар на площади 25 кв. м. В тушении возгорания участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России, сообщили в ведомстве.

В тушении возгорания в реабилизтационном центре участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России

В тушении возгорания в реабилизтационном центре участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тушении возгорания в реабилизтационном центре участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным департамент социального развития Тюмени, пожар произошел в хозяйственном помещении здании. Персонал и проживающие реабилитационного центра были эвакуированы. Погибших нет, шесть человек были госпитализированы в медучреждения Тюмени в состоянии средней степени тяжести. Для обогрева эвакуированных привлекались два автобуса и подвижной пункт. Сейчас они размещаются в соцучреждениях.

По факту пожара прокуратура Тюменской области поручила прокурору Калининского административного округа Тюмени провести проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анастасия Таначева

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