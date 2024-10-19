Дело экс-председателя Краснодарского крайсуда передали на рассмотрение в Сочи

Как стало известно «Ъ», иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства предполагаемого имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова передан на рассмотрение Центрального районного суда Сочи. Неделей ранее Кропоткинский городской суд передал дело в Краснодарский крайсуд для изменения его подсудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Иск об изъятии в доход РФ имущества Александра Чернова и других физических и юрлиц Генпрокуратура направила в Кропоткинский райсуд в конце сентября. По версии надзорного ведомства Александр Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов.

Подробнее — в материале «Миллиарды показались из-под мантии».

Наталья Решетняк