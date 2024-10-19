В Татарстане в выходные ожидаются дожди и заморозки

В субботу, 19 октября, в южных районах Татарстана днем прогнозируется небольшой дождь, а утром возможен туман в отдельных районах республики, сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, ветер будет северо-восточный, скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем температура воздуха поднимется до +8...+13 градусов, а ночью она опустится до +1...-4 градусов. В восточной части региона возможны заморозки до 7 градусов.

В воскресенье, 20 октября, осадки не ожидаются, а температура воздуха днем составит +7...+12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-5 градусов, местами до 8 градусов.

Анар Зейналов