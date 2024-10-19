Матвиенко: саммит БРИКС в Казани станет ключевым событием года

Саммит БРИКС в Казани станет важнейшим событием 2024 года, затмив президентские выборы в США, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года, как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов», — заявила Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что именно саммит в Казани окажет ключевое влияние на будущее человечества. Матвиенко также отметила высокий уровень международного представительства на встрече и постоянный рост числа заявок на вступление в БРИКС. «Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно», — добавила политик.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. На октябрьский саммит в Казань приедут главы 24 государств, а также генеральные секретари ООН, ШОС, СНГ и ЕАЭС.

Анар Зейналов