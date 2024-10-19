«Несколько сотен исков о сносе домов в Сочи уже удовлетворены»

Сочи, как центр высококлассной недвижимости в России, столкнулся с рядом проблем, негативно влияющих на интерес покупателей. Основными факторами снижения привлекательности Сочи в глазах потенциальных местных жителей стали высокая стоимость жилья и сложный правовой статус многих объектов. На федеральной территории «Сириус» выявили более 90 проблемных зданий, подлежащих сносу. В Большом Сочи удовлетворено несколько сотен исков о ликвидации объектов. О том, почему появилась проблема, что делать людям, которые уже живут в самовольных постройках,и как не стать жертвой мошенников при покупке жилья, «Ъ-Сочи» рассказал основатель и управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко.



Роман Домащенко

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«Несколько сотен исков о сносе в Сочи уже удовлетворены, при этом демонтаж одного нелегального объекта обходится городу в десятки миллионов рублей. Среди зданий, подлежащих сносу, есть многоквартирные дома, построенные с различными нарушениями. К примеру, коммуникации, которые рассчитаны на одну семью, обеспечивают ресурсами несколько десятков квартир.

С приходом нового состава администрации акцент сделан на системные решения проблем застройки, которые достигли своего пика в 2015 году. При этом новые власти города идут навстречу тем, кто хочет легализовать объект, который им когда-то продали.

Для этого, в первую очередь, гражданам нужно объединяться в инициативные группы, поднимать свой вопрос на всех уровнях государственной власти, говорить о своей проблеме всеми доступными законными способами (СМИ, Интернет, Telegram-каналы, писать обращения в администрацию и пр). Жильцам также необходимо за свой счет нанять хорошего юриста, который сможет грамотно представить их интересы. Также не стоит избегать советов администрации города. На своей практике я встречал ситуации, когда представители мэрии помогали гражданам правильными рекомендациями, но люди иногда не хотят слышать и игнорируют помощь вместо того, чтобы выстроить конструктивный диалог. Большинство людей «ломаются» на том, что нужно отдавать деньги для того, чтобы оплачивать госпошлины, проводить экспертизу, нанимать юриста. В сумме выходит около 500 тыс. руб. Также могут возникнуть дополнительные расходы, чтобы сделать дом пригодным для проживания и можно было доказать это в суде. Например, подключить дополнительные энергетические мощности. Граждане должны быть к этому готовы. Хотя бывали случаи, когда благодаря помощи администрации удалось снизить стоимость подключения электроэнергии с 24 млн руб. до 4–6 млн руб.

Для легализации дома жильцам необходимо обеспечить наличие необходимых коммуникаций, таких как водоснабжение, водоотведение и электроэнергия. Например, для многоквартирного дома необходимо провести экспертизу дома, подключить электричество и иные коммуникации. Это требует дополнительных вложений и усилий, ведь на каждую квартиру выделяются определенные киловатты, и нужно делать соответствующие расчеты. Люди должны понимать, что теперь это их ответственность. Застройщика посадят, но после выхода на свободу он ничего не будет делать для дома. Он может также не возвращать деньги, которые получил за квартиры. Он отбыл свое наказание, остальное за жильцами.

Я думаю, что все, что не будет узаконено в ближайшие два года, будет постепенно сноситься, а граждан начнут выселять. С 2008 года строительные проблемы затронули десятки тысяч граждан.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости, необходимо знать о реестре самовольных объектов, которое ведет каждое муниципальное образование на своих сайтах. Заключайте сделки только через многофункциональные центры (МФЦ) с государственной регистрацией прав собственности даже на вторичном рынке. Всегда обращайтесь в МФЦ и не совершайте сделки без государственной регистрации.

Не стоит соглашаться на предложения, связанные с предварительными договорами купли-продажи, которые не проходят регистрацию. Если предлагается сделка без МФЦ, это может быть незаконно. Для долевого строительства также необходимо следовать закону, и процесс должен быть оформлен через МФЦ. Это даст уверенность в том, что квартира не будет продана другому лицу, так как все записи о праве собственности фиксируются.