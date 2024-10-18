Бастрыкину доложат о вмешательстве диаспоры в уголовное дело мигранта на Урале

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о возможном вмешательстве диаспоры в процесс привлечения мигранта к уголовной ответственности в Екатеринбурге. По данным пресс-службы ведомства, суд вынес «необоснованно мягкий» приговор в отношении участника ДТП, который сбил 15-летнего подростка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СКР, в 2022 году в Екатеринбурге мигрант проехал на красный и сбил на пешеходном переходе 15-летнего подростка. В результате ДТП подросток впал в кому, после проходил лечение и реабилитацию. Суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы и обязал выплатить компенсацию в 3 млн руб.

«Несмотря на причиненные несовершеннолетнему увечья судом ему назначен незначительный срок ограничения свободы»,— рассказали в СКР и добавили, что мужчина на данный момент не выплатил компенсацию. СКР по региону организовал процессуальную проверку по факту неисполнения решения суда (ст. 315 УК РФ).

Доклад Александру Бастрыкину должен представить и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константин Мирошниченко. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об убийстве полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге. Возбуждено дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Виталий Красиков